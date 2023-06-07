В Казани на Голубых озерах оштрафовали туристов на сапбордах

отдыхающим было разъяснено, что ими нарушен режим особой охраны заказника. Фото: госкомитет РТ по биоресурсам

Отдыхающих в заказнике «Голубые озера» оштрафовали сотрудники госкомитета РТ по биоресурсам. Причиной стало нарушение режима особо охраняемой природной территории - туристы плавали по озеру на сапбордах.

На отдыхающих составили три административных протокола.

- Водителям и отдыхающим на сапбордах было разъяснено, что ими нарушен режим особой охраны заказника, — уточнили в ведомстве.

В госкомитете напомнили, что на территории заказника «Голубые озера» запрещается использовать сапборды, лодки и иные плавательные средства.

Ранее мы сообщали, что в Казани на озере Кабан построят кафе и пункт проката электрокатамаранов.

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