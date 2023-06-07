Форум «Формируя будущее» в Казани посетят представители 28 стран

Собравшиеся в Казани делегаты будут обсуждать роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В форуме «Формируя будущее» примут участие представители 28 стран мира. Ожидается, что от российской стороны мероприятие посетят помощник президента России Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Собравшиеся в Казани делегаты будут обсуждать роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, обучение русскому языку в зарубежных странах, работу с молодежью и детьми с ограниченными возможностями здоровья, детский отдых.

Напомним, что международный форум министров образования «Формируя будущее» состоится в Казани с 7 по 9 июня. Он пройдет на базе технопарка имени Башира Рамеева.

Ранее мы сообщали, что на Kazan Digital Week в 2023 году намерены провести кибербитву.

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