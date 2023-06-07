В Татарстане зафиксировали рост числа детей-инвалидов

В республике сейчас зарегистрировано около 17 тысяч детей-инвалидов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семь процентов от всех жителей Татарстана – люди с инвалидностью. Это общероссийский показатель, сообщила во время пресс-конференции глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

По данным ведомства на 1 мая текущего года, в Татарстане проживают 283 тысячи инвалидов, 266 тысяч из них – взрослые, а 17 тысяч – дети. И если число первых уменьшается, то количество вторых растет. В 2020 году в республике было 15,6 тысячи детей-инвалидов, в 2021-м – 16 тысяч, а в 2022-м – 16,8 тысячи. По словам Зариповой, рост их числа в основном связан с ранним выявлением опасных заболеваний.

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