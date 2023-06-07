ВТБ: в мае спрос на автокредиты в Татарстане вырос на четверть

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В мае клиенты ВТБ в Татарстане оформили автокредиты на общую сумму 696 млн рублей, что почти на четверть превышает показатели апреля. По сравнению с прошлым годом за январь-май объем сделок вырос более чем в два раза. В Приволжском федеральном округе в общей сложности с января по май оформлено 10 тысяч автокредитов на общую сумму 10,3 млрд рублей.

С начала года жители Республики Татарстан получили в ВТБ автокредиты на 2,4 млрд рублей – более чем в два раза больше, чем за первые пять месяцев прошлого года. Средний чек сделки в мае составил 1,2 млн рублей, увеличившись на 10% за месяц.

В целом по стране клиенты ВТБ в мае заключили около 11,8 тысячи сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей, что на 21% превышает результат апреля. Регионами-лидерами по объему выданных банком автокредитов в мае стали Москва и область (около 3,3 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5 млрд рублей), а также Республика Татарстан (696 млн) и Краснодарский край (620 млн). Всего по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ оформил порядка 39,8 тысячи автокредитов на 48,6 млрд рулей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года и на 22% – рекордного 2021 года.

Средний «чек» в структуре выдач банка составил около 1,2 млн рублей, практически не изменившись за месяц, но увеличившись на 3% к показателю января 2023 года и мая 2022 года. Наибольший показатель традиционно фиксируется в сегменте новых машин – в мае, по данным ВТБ, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.

- Сегодня автокредиты – один из основных финансовых инструментов, позволяющих россиянам оперативно приобрести транспортное средство. Поэтому можно смело говорить о том, что динамика профильного кредитования – прямое отражение положения на отечественном автомобильном рынке. Мы видим, что сегмент успешно справился с потрясениями 2022 года и вышел на уверенную траекторию роста. Даже несмотря на большое количество выходных дней и традиционное сезонное затишье, в мае активность заемщиков была очень высокой, что обеспечило рынку профильного кредитования рекордный результат. Безусловно, автосегмент по-прежнему испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне, но за счет перезапуска отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран – прежде всего, Китая – ушедшие бренды постепенно замещаются, что впоследствии вернет его к равновесному состоянию, – прокомментировал начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.