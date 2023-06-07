«Москвич» вошел в десятку самых продаваемых новых кредитных авто в Татарстане

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») подвел итоги работы за январь – май 2023 года в Татарстане. Две трети выданных авто (66% по количеству и 59% по объему) пришлось на автомобили с пробегом.

Среди подержанных авто спросом у татарстанцев пользуется отечественная Lada (с наиболее популярными моделями Granta и Vesta), Kia (Rio, Sportage, Ceed), Hyundai (Solaris, Creta), Volkswagen (Polo, Tiguan) и Renault( Sandero).Среди новых авто (51% по количеству и 26% по объему выданных кредитов) на первом месте с хорошим отрывом также лидирует Lada (Granta, Niva), далее идут китайские Haval (Jolion) и Geely (Coolray), корейские Kia (Sportage) и Hyundai (Tucson).Примечательно, что российский бренд «Москвич» вошел по итогам пяти месяцев в топ-10 самых продаваемых новых кредитных авто в Татарстане, заняв седьмое место.

За пять месяцев клиенты «Открытие Авто» оформили в регионе более 2 тысяч автокредитов на сумму 2,6 млрд рублей, что в 2,8 раз больше по объему и 2,3 раза по количеству показателей за аналогичный период прошлого года.

Средний срок автокредитов, выданных банком «Открытие» в Татарстане незначительно вырос - с 69 до 71 месяца. Средняя сумма автокредита за год выросла на 24% и составила 1,1 млн тысяч рублей. Первоначальный взнос по автокредитам сохранился на уровне начала года 20%-29%, как для новых, так и подержанных авто.

По данным экспертов «Открытие Авто», российский рынок автокредитования восстанавливается. В мае этой тенденции способствовали дальнейшая реализация отложенного спроса (как на новые авто, так и в сегменте авто с пробегом) и расширение модельного ряда официально присутствующих на рынке отечественных и китайских брендов. Стабильный рост параллельного импорта, который, хоть и составляет пока десятую часть продаж авторитейла, позволяет удовлетворить спрос в ценовом сегменте выше среднего - на премиальные модели ушедших из России брендов. Стабильные кредитные ставки и разнообразные программы субсидирования от российских и китайских автопроизводителей позволяют нашим соотечественникам купить автомобиль.