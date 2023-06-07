Ближе к звездам: в обсерватории имени Энгельгардта запустили телеком-объект

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МегаФон обеспечил голосом и мобильным интернетом сотрудников центра космических исследований и технологий, студентов института физики КФУ, а также посетителей экскурсий, желающих понаблюдать за небесными телами.

В зону действия сети оператора попали: главное здание обсерватории, где расположен музей, административный корпус, планетарий с новейшим оборудованием и другие объекты на территории. Комплекс для изучения космоса располагается в пригороде Казани, в поселке Октябрьский, в отдалении от дороги и жилых построек.

Объект мирового значения ежегодно собирает десятки тысяч человек. Проанализировав обезличенные данные абонентов, эксперты МегаФона выяснили, что в мае обсерваторию и планетарий посетили гости из 53 регионов страны — путешественники составили треть от всех участников экскурсий.

- Научный туризм становится все более популярным. Он способствует развитию личности, даёт возможность людям познавать мир, изучать новые вещи и расширять свой кругозор. Чтобы посетители могли в полной мере погрузиться в мир космоса и при этом оставаться на связи с внешним миром, в обсерватории было необходимо строительство отдельной мобильной инфраструктуры. Пропуску сигнала с ближайших базовых станций препятствуют лесные насаждения и особенности расположения комплекса, - отметил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта основана русским астрономом Дмитрием Дубяго в 1901 году. Инструментарий центра составляют уникальные телескопы, среди них - рефрактор - самый мощный действующий визуальный телескоп в России, построенный в 1875 году. Несмотря на то, что обсерватория претендует на получение статуса объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, здесь продолжаются научные исследования и образовательные процессы.