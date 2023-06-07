Речь идет об участке возле дома №10/8 по улице Чистопольской. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Казани на улице Чистопольской до конца лета будут частично закрыты парковка и тротуар. Причиной стала реконструкция на участке третьего северного коллектора, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке возле дома №10/8 по улице Чистопольской. Там частично перекроют парковку и тротуар с 13 июня по 31 августа.

Отметим, реконструкция коллектора протяженностью восемь метров по Чистопольской стартовала в марте 2022 года. В январе работы на этом участке северного коллектора были выполнены на 60%.

Напомним, в Казани на третьем северном коллекторе произошло семь новых провалов. Речь идет о Ново-Савиновском районе возле ЖК «Магеллан», «Татнефть Арены», проспекта Ямашева и улицы Бондаренко.

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