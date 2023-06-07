В Казани в День России ремесленники установят сразу три рекорда

Рекорды зафиксирует международное агенство регистрации рекордов INTERRECORD. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в День России, 12 июня, в ДК «Сайдаш» пройдет ярмарка мастеров по полимерной глине. Ремесленники планируют установить сразу три национальных рекорда, сообщают организаторы мероприятия.

Мастера решили создать самый большой флаг России из глиняных роз, огромный букет ландышей и незабудок. Рекорды зафиксирует международное агенство регистрации рекордов INTERRECORD.

Посетители ярмарки смогут приобрести бижутерию, интерьерные украшения, игрушки. Также состоятся круглые столы, мастер-классы, детский и взрослый чемпионат по лепке роз, торжественное награждение участников рекорда и концертная программа. Мероприятие начнется в 10:00.

Отметим, мероприятие реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, Катя Лель и Natan выступят на Дне России 2023 в Казани.

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