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НовостиОбщество7 июня 2023 7:51

Ямпольская заявила, что Татарстан внес вклад в сохранение этнокультурного достояния России

По ее словам, именно благодаря этому обеспечивается единство народа
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Ямпольской, защита этнокультурного разнообразия в данное время является главной темой.

По словам Ямпольской, защита этнокультурного разнообразия в данное время является главной темой.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Татарстан внес вклад в сохранение национального и этнокультурного достояния России. Об этом на выездном заседании заявила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По словам Ямпольской, защита этнокультурного разнообразия сейчас является главной темой. Именно благодаря этому обеспечивается единство народа, происходит знакомство детей с национальными традициями и возникает возможность ощутить свою родную землю.

Как отметила депутат, россияне отличаются друг от друга. У каждого из них есть своя красота, которая хранится в песнях, костюмах, традициях, танцах, театральной и изобразительной культуре.

Отметим, закон об этнокультурном достоянии России был принят в 2022 году.

Ранее тему религиозного многообразия и их единства обсудили на конференции клуба «Валдай», которая прошла в Казани.

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