В Казани на летних «Диалогах» обсудят зеленую инфраструктуру города

На конференции выступят эксперты со всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на летней архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» обсудят зеленую инфраструктуру города. Мероприятие состоится 21 и 22 июня, сообщает пресс-служба Института развития города.

На конференции выступят эксперты со всей России. Они поделятся подходами к созданию и развитию устойчивого зеленого каркаса города на примере столицы Татарстана. Первая часть программы будет посвящена экосистемным услугам и зеленой инфраструктуре города, а во второй - участники поднимут тему влияния среды на здоровье человека.

Конференция заинтересует специалистов сферы градостроительства и урбанистики, девелоперов, застройщиков, дизайнеров, представителей творческой индустрии. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, в Казани летом высадят три миллиона цветов.

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