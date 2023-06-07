В Татарстане в мае выработка электроэнергии выросла на 17%

Потребление электроэнергии с января по май выросло на 1,6%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане в мае выработка электроэнергии электростанциями превысила 2,22 миллиарда киловатт-час. Это на 17% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил директор РДУ республики Андрей Большаков.

По словам Большакова, увеличение показателя произошло за счет Лемаевской ПГУ на «Нижнекамскнефтехиме», которая год назад не работала. При этом потребление электроэнергии с января по май выросло на 1,6% (до 14,2 миллиарда кВт⋅ч). Рост в текущем году обеспечили предприятия по добыче и переработке нефти, производству электрооборудования, автопрома и трубопроводного транспорта.

Отметим, в мае 2022 года выработка электроэнергии в регионе снизилась до 1,9 миллиарда киловатт-час. Это на 0,4% ниже, чем показатели 2021 года. Это произошло за счет уменьшения производства на двух ТЭЦ в Нижнекамске, Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ.

Напомним, ранее мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на 2023 год.

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