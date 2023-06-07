Участники спецоперации из Нижнекамска встретились с мэром Рамилем Муллиным

Мужчины попросили Муллина помочь с переводом ребенка в другой детский сад. Фото:@ramilmullin

Участники спецоперации из Нижнекамска в очередной раз встретились с главой района Рамилем Муллиным. Мэр напомнил о мерах поддержки, которые оказываются семьям бойцов, а также предложил военнослужащим озвучить свои вопросы.

Один из бойцов попросил помочь в переводе его дочери в логопедический детский сад. Другой рассказал, что до их позиций, которые располагаются на дальних рубежах, не всегда доходит гуманитарная помощь - район недосягаем для гражданского транспорта, пишет "НТР 24". В администрации города обещали взять вопросы на контроль.

Напомним, в Казань впервые в двухнедельный отпуск приехали мобилизованные бойцы.

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