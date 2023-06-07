В Татарстане 7 июня ожидаются дожди

В некоторых районах республики ожидаются небольшие дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в среду, 7 июня, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В некоторых районах республики ожидаются небольшие дожди. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, иногда порывы будут достигать 15 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра Татарстана, минимальная температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.

Ранее синоптик рассказал, каким будет лето 2023 года в Татарстане.

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