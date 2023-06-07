В Госдуме отказались поддержать инициативу о запрете абортов в частных клиниках

Останина считает, что региональным омбудсменам стоит предложить меры материальной поддержки молодых матерей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина отказалась поддержать инициативу уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец по запрету частным клиникам делать аборты. Парламентарий пояснила, что законодательство предусматривает оказание медицинской помощи не только бюджетными организациями, но и коммерческими структурами, а человек имеет право выбора, куда ему обратиться.

Останина заявила, что нужно прекратить ущемлять права женщин, вместо этого необходимо искать другие способы решения проблемы увеличения рождаемости, пишет «Ъ».

Останина считает, что региональным омбудсменам стоит предложить меры материальной поддержки молодых матерей. - например, об оплате отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет.

- Ни один детский омбудсмен такого законопроекта не предложил. А материальная поддержка имеет смысл, чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка, — подчеркнула парламентарий.

Ранее мы сообщали, что Ирина Волынец предложила запретить частным клиникам проводить аборты.

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