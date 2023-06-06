В Чувашии лодку сдавило двумя баржами, люди попадали в воду

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Центральное МСУТ СКР

В этот вторник, 6 июня, в 15.20 на 1266 километре реки Волга напротив деревни Курочкино в Чувашии резиновая лодка с мотором попала между двух барж. Люди попадали в воду. Из воды удалось вытащить и спасти 63-летнюю пассажирку маломерного судна. Женщина получила травмы. А вот управлявшего лодкой 65-летнего мужчину найти не удалось, он пропал из видимости. Ведется его поиск. Одновременно с этим Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

- По предварительным данным, мужчина на моторной лодке пресек судовой ход, - сообщили в Центральном МСУТ СКР.

В настоящее время решается вопрос возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

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