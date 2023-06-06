В Нижнекамске экс-начальника строительного департамента обвинили в покушении на мошенничество

Мужчину задержали после того, как он получил 100 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 35-летнего бывшего начальника юротдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Нижнекамска» возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Сейчас он находится под домашним арестом, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в 2023 году местная жительница, с которой Департамент заключил договор найма спецжилья на улице Кайманова, обратилась к обвиняемому. Она спросила есть ли возможность перевести эту квартиру в соцнайм, а потом и вовсе его приватизировать. Мужчина заявил, что вопрос можно решить за 100 тысяч рублей, которые нужно передать через него неким сотрудникам местного исполкома. Правда, свое обещание обвиняемый исполнять не собирался, он хотел просто прикарманить эти деньги.

Женщина, в свою очередь, после такого предложения сразу же пошла в правоохранительные органы и все рассказала. В итоге мужчину задержали в апреле этого года, когда ему передали деньги.

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