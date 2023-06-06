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НовостиОбщество6 июня 2023 16:16

В Казани от организаций начали принимать отчеты по воинскому учету и бронированию

Документы можно подать до 1 сентября 2023 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Отчеты предоставляются в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Отчеты предоставляются в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская комиссия Казани по бронированию местных жителей, которые находятся в запасе, начала принимать от организаций отчеты по воинскому учету и брони.

Документы необходимо представить до 1 сентября 2023 года в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Дополнительную информацию о предоставлении организациями указных отчетов можно посмотреть по ссылке.

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