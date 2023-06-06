Владимир Путин присвоил советнику руководителя исполкома Казани Иреку Фаттахову госнаграду

Пост советника Фаттахов занимает с 2013 года. Фото: kzn.ru

Указом президента России Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будет награжден советник руководителя исполкома Казани Ирек Фаттахов.

Государственной награды Фаттахов был удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность. Отметим, что он является советником с 2013 года, а до этого руководил комитетом земельных и имущественных отношений Казани.

Напомним, что также своим указом глава государства удостоил орденом Александра Невского главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова. А до этого Владимир Путин в Москве лично вручил первому президенту Татарстана, а ныне Госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного.

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