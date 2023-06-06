Самошников, Саплинов и Митков покинули ФК «Рубин»

В итоге не все эти игроки отметились на поле результативными действиями во время игры. Фото: Рамиль ГАЛИ

По причине истечения срока контракта казанский «Рубин», который только, только вернулся в РПЛ, покидает защитник Илья Самошников.

- Илья перешел в наш клуб в январе 2020 года. За это время он сыграл 87 матчей, забил пять голов, сделал пять результативных передач, вырос в игрока сборной России, - сообщает пресс-служба ФК «Рубин» и благодарит игрока за огромный вклад в успехи команды.

Это не единственный уход из казанского клуба. «Рубин» также прощается с атакующим полузащитником Александром Саплиновым и нападающим Димитаром Митковым. У них истекли сроки арендных соглашений с клубом.

Напомним Саплинов из «Ростова» появился в составе «Рубина»» в июле 2022 года. В пяти играх футболист не отметился результативными действиями. В свою очередь Митков был арендован в феврале 2023 года у софийского «Локомотива». Игрок также не показал результата.

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