В Казани пройдет велозаезд «Наперегонки со счастьем» для детей с ОВЗ

В этот четверг, 8 июня, в Казани на территории Горкинско-Ометьевского леса пройдет ежегодный велозаезд «Наперегонки со счастьем» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ребята должны будут преодолеть дистанцию в 380 метров.
Велозаезд для детей с особенностями здоровья проводится в Казани с 2017 года. Организаторы мероприятия: АНО «Добрая Казань», Дирекция парков и скверов города и благотворительный фонд «Альпари».
На предстоящих соревнованиях будет организовано два велостарта - на специально оборудованных велосипедах и на других средствах передвижения на колесах. Также запланирована концертная программа и полевая кухня.
Расписание:
9.30 - начало регистрации
10.00 - торжественная часть и старт первых участников на специальных
велосипедах
10.30 - стартуют участники на других технических средствах передвижения.
11.00 - полевая кухня, вручение дипломов участникам
12.00 - завершение мероприятия.
В программе: индивидуальные заезды на дистанцию 380 метров, медали и диплом
всем участникам, концертная программа, угощения.
Велосипеды можно арендовать на месте мероприятия. Наличие защитного шлема
для всех участников обязательно.