В Казани пройдет велозаезд «Наперегонки со счастьем» для детей с ОВЗ

В этот четверг, 8 июня, в Казани на территории Горкинско-Ометьевского леса пройдет ежегодный велозаезд «Наперегонки со счастьем» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ребята должны будут преодолеть дистанцию в 380 метров.

Велозаезд для детей с особенностями здоровья проводится в Казани с 2017 года. Организаторы мероприятия: АНО «Добрая Казань», Дирекция парков и скверов города и благотворительный фонд «Альпари».

На предстоящих соревнованиях будет организовано два велостарта - на специально оборудованных велосипедах и на других средствах передвижения на колесах. Также запланирована концертная программа и полевая кухня.

Расписание:

9.30 - начало регистрации

10.00 - торжественная часть и старт первых участников на специальных

велосипедах

10.30 - стартуют участники на других технических средствах передвижения.

11.00 - полевая кухня, вручение дипломов участникам

12.00 - завершение мероприятия.

В программе: индивидуальные заезды на дистанцию 380 метров, медали и диплом

всем участникам, концертная программа, угощения.

Велосипеды можно арендовать на месте мероприятия. Наличие защитного шлема

для всех участников обязательно.