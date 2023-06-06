Владимир Путин удостоил наставника «АК Барса» Зинэтулу Билялетдинова орденом Невского

Под его руководством казанский клуб попал в финал Кубка Гагарина. Фото: ak-bars.ru

После того как Зинэтула Билялетдинов привел казанский «Ак Барс» к финалу Кубка Гагарина президент России Владимир Путин своим указом удостоил тренера орденом Александра Невского.

Как следует из документа за подписью главы государства, Билялетдинов получит награду за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны.

Напомним, ранее Владимир Путин в Москве лично вручил первому президенту Татарстана, а ныне Госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного.

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