По словам Гиниятуллина, каждая замена оборудования требует корректировки проекта. Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Казани рассказали о процессе строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). В данное время там возводят корпуса, но остаются сложности с оборудованием, сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, каждая замена оборудования требует корректировки проекта. Так, крепления лап оборудования к фундаменту может быть разным или подвод коммуникаций неподходящим.

Напомним, в Казани строительство мусоросжигательного завода перенесли на неопределенный срок. Это связано с отказом в поставке импортного оборудования, а альтернативы обойдутся дорого.

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