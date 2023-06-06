Гиниятуллин заявил, что за пять лет «мусорной» реформы в Казани ничего не изменилось

По словам Гиниятуллина, еще два этапа «мусорной» реформы находятся на стадии реализации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За пять лет «мусорной» реформы в Казани ничего нового не изменилось. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, еще два этапа реформы находятся на стадии реализации. Это строительство полигона «Восточный» и мусоросжигательного завода от «РТ-Инвеста».

Кроме того, у регионального оператора по обращению с ТКО остаются невыполненными еще семь обязательств по строительству соответствующих объектов.

Напомним, в Казани собрали 430 килограмм мусора на пляже «Нижнее Заречье».

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