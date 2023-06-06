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НовостиНедвижимость6 июня 2023 13:47

Гиниятуллин заявил, что за пять лет «мусорной» реформы в Казани ничего не изменилось

У регионального оператора остаются невыполненными еще семь обязательств по строительству соответствующих объектов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Гиниятуллина, еще два этапа «мусорной» реформы находятся на стадии реализации.

По словам Гиниятуллина, еще два этапа «мусорной» реформы находятся на стадии реализации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За пять лет «мусорной» реформы в Казани ничего нового не изменилось. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, еще два этапа реформы находятся на стадии реализации. Это строительство полигона «Восточный» и мусоросжигательного завода от «РТ-Инвеста».

Кроме того, у регионального оператора по обращению с ТКО остаются невыполненными еще семь обязательств по строительству соответствующих объектов.

Напомним, в Казани собрали 430 килограмм мусора на пляже «Нижнее Заречье».

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