Во всех мечетях пройдут праздничные намазы по случаю Курбан-байрама. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДУМ Татарстана определили порядок проведения Курбан-байрама и праздничного намаза в 2023 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель муфтия республики Равиль хазрат Зуферов.

Так, 27 июня определен днем Арафа, а 28 июня - Курбан-байрам. Этот праздник ежегодно отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа. В связи с этим во всех мечетях пройдут праздничные намазы по случаю Курбан-байрама.

В честь праздника в Казани мероприятие начнется в 2:30 с рецитации священного Корана и продолжится обрядами жертвоприношения.«Курбан-байрам» будет продолжаться 28, 29 и 30 июня до захода солнца.

Напомним, в Татарстане для убоя жертвенных животных на Курбан-байрам организуют 55 площадок.

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