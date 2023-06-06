В Татарстане жителям напомнили о соблюдении ПДД в местах дорожных работ

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане жителям напомнили о соблюдении ПДД в местах, где проводят ремонт дорог. Этот комплекс мероприятий направлен на повышение безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Эти работы проводятся на 26 участках федеральных автомобильных дорог, а также на 32 участках дорог регионального значения. В связи с этим на участках установлены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, нанесена временная разметка.

Кроме того, сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков, разметки в местах производства дорожных работ, особенно в ночное время.

Напомним, в 2023 году на ремонт 12 участков дорог в Казани выделят миллиард рублей.

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