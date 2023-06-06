Актер «Мастеровых» Алексей Ухов получил приз на фестивале театров малых городов России

Отмечена работа артиста в постановке «То самое», где он сыграл Димку. Фото: пресс-служба театра "Мастеровые"

Актер театра «Мастеровые» Алексей Ухов получил приз на фестивале театров малых городов России за лучшую мужскую роль. Отмечена работа артиста в постановке «То самое», где он сыграл Димку.

Фестиваль проходил в Магнитогорске с 29 мая по 5 июня. 16 театральных коллективов из разных уголков страны показывали свои постановки, обменивались опытом, посещали мастер-классы, тренинги, кинопоказы, спектакли своих коллег.

Напомним, прошлой осенью театр «Мастеровые» в Набережных Челнах переехал в новое здание.

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