Выехать за границу из-за долгов не могут 120 тысяч жителей Татарстана

Перед путешествием нужно проверить наличие долгов, а то так и даже до самолета можно будет не дойти. Фото: Алина НИЗАМОВА

На данный момент около 120 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за пределы России. Все дело в долгах, который они не заплатили, сообщил 6 июня на брифинге руководитель управления федеральной службы судебных приставов (УФССП)по республики Анвар Закиров.

Отметим, что вас могут оставить буквально у трапа самолета за долг в размере 30 тысяч. Но, по словам Закирова, это сумма может быть и меньше. Не пустить за границу приставы могут и всего за неуплату 10 тысяч рублей. Планка снижается, если гражданин не платит по долгам в течение двух месяцев. Поэтому, чтобы отпуск не сорвался, и путевка не пропала, нужно перед путешествием проверить наличие задолженности на сайте судебных приставов.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что в Татарстане 13% неплатильщиков алиментов – это женщины.

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