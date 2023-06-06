Омбудсмен Татарстана предложила установить звание «Отец-герой» для воспитавших более 10 детей

С этой идей она обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. Фото: rtdety.tatarstan.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила установить звание «Отец-герой» для воспитавших более 10 детей. С этой идей она обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

По словам Волынец, в России существует звание «Мать-героиня», которую установили в 2022 году. Однако заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне. В связи с этим нельзя не отметить роль отца в жизни ребенка.

Как отметила омбудсмен республики, установление нового звания для отцов могло бы поспособствовать повышению статусов отцовства и многодетной семьи. Она предлагает их вручать одновременно с вручением звания «Мать-героиня».

Напомним, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила идеи для двух новых российских праздников.

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