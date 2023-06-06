Миллиардер Роман Троценко презентовал книжный фестиваль в Менделеевске

- Мы взяли новую амбициозную задачу - продвигать нашу территорию через историю, - говорит глава района Радмир Беляев. Фото: vk.com/radmir_belyaev

В Москве на книжном фестивале «Красная площадь» презентовали книжный фестиваль «МИГ», который посвящен легендарной династии промышленников Ушковых и пройдет в Менделеевске в октябре текущего года. Подробности проекта рассказали председатель Совета директоров АО «Аммоний» Роман Троценко, генеральный директор ГК «Азот» Всеволод Бебутов, генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров, глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Планируется, что на фестиваль съедутся участники со всей страны, программа будет включать не только презентацию книг и ярмарку изданий, но и творческие лаборатории, встречи деятелей культуры.

Главным героем фестиваля в этом году станет династия Ушковых, российских промышленников и филантропов. Они инвестировали в развитие будущего Менделеевска еще в XIX веке, внедряли в производство и жизнь передовые идеи и достижения науки.

- Мы с исполкомом Менделеевска поставили высокую планку, хотим сделать Менделеевск интересным местом для местных жителей и для туристов. Нашей победой будет, когда люди будут говорить: «Ты в Менделеевске был? Не был, а зря! Съезди, там круто!», - сказал Роман Троценко.

Ранее мы сообщали, что в Менделеевске по программе «Наш двор» оборудуют футбольную площадку.

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