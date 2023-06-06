Пропавшего почти месяц назад мужчину из Набережных Челнов нашли в торговом центре

После пропажи Гайсина родственники решили обратиться к помощи экстрасенсам. Фото: ДПСО «Орел» Татарстан

В Набережных Челнах завершились поиски 53-летнего Асхата Гайсина. Мужина был найден в одном из местных торговых центров. Напомним, он ушел из дома 9 мая и больше не выходил на связь с близкими.

По словам руководителя добровольческого поисково-спасательного отряда «Орел» Альбины Сагировой, на днях 53-летнего мужчину узнала знакомая. Она сообщила Гайсину, что его все ищут. Пропавший объяснил, что он был в Казани по личным делам. Родственники благодаря фото и видео с камер видеонаблюдения узнали его и встретились с ним дома.

Отметим, после пропажи Гайсина родственники решили обратиться за помощью экстрасенсов. На эту просьбу откликнулись ясновидящие со всей России. Их мнения разделились: одни считали, что он мертв, другие - что жив. Пока они гадали, волонтеры «Орла» прозвонили в медицинские учреждения, опросили друзей и коллег, распространяли ориентировки в соцсетях.

Напомним, в Казани пропавшего пенсионера нашли мертвым.

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