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НовостиАвто6 июня 2023 6:51

Чувашия на ремонт дорог дополнительно получила 1,2 млрд рублей из федерального бюджета

В нормативное состояние приведут 49,4 километра трасс
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На эти средства обновят дорожную инфраструктуру республиканского и межмуниципального значения.

На эти средства обновят дорожную инфраструктуру республиканского и межмуниципального значения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чувашии одобрили бюджетный кредит в размере около 1,2 миллиарда рублей на опережающее финансирование строительства, реконструкции и ремонта социально значимых объектов.

На эти средства обновят дорожную инфраструктуру республиканского и межмуниципального значения, а именно приведут в нормативное состояние 49,4 километра дорог и искусственных сооружений, сообщает пресс-служба Минтранса Чувашии.

Благодаря дополнительному финансированию в 2023 году досрочно введут в эксплуатацию объекты капитального ремонта в Вурнарском, Канашском, Красноармейском, Ядринском, Алатырском и Чебоксарском округах. Также завершатся работы на мостах через реки Большой Аниш и Шатьма.

Ранее на благоустройство Алатыря и Новочебоксарка в Чувашии направили 25 миллионов рублей.

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