В Челнах большинство выпускников планируют поступать в вузы Татарстана

Среди выпускников 9-х классов почти 40% планируют продолжить обучение в школе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство выпускников 11-х классов в Набережных Челнах намерены поступать в вузы Татарстана. Каждый третий планирует остаться в родном городе. Статистику озвучил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

По данным чиновника, 29% выпускников намерены покинуть регион, чаще всего, они выбирают вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В Татарстане популярностью пользуются Казанский федеральный университет и Набережночелнинский государственный педагогический университет.

Среди выпускников 9-х классов почти 40% планируют продолжить обучение в школе.

Ранее мы сообщали, что в Казани в новом учебном году число школьников вырастет на 8 тысяч.

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