Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 6:00

В Челнах большинство выпускников планируют поступать в вузы Татарстана

Популярностью пользуются КФУ и НГПУ
Адам САГАЛ
Среди выпускников 9-х классов почти 40% планируют продолжить обучение в школе.

Среди выпускников 9-х классов почти 40% планируют продолжить обучение в школе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство выпускников 11-х классов в Набережных Челнах намерены поступать в вузы Татарстана. Каждый третий планирует остаться в родном городе. Статистику озвучил заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов.

По данным чиновника, 29% выпускников намерены покинуть регион, чаще всего, они выбирают вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В Татарстане популярностью пользуются Казанский федеральный университет и Набережночелнинский государственный педагогический университет.

Среди выпускников 9-х классов почти 40% планируют продолжить обучение в школе.

Ранее мы сообщали, что в Казани в новом учебном году число школьников вырастет на 8 тысяч.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram