В Казани в реестр парковочных разрешений с начала года внесли 94 электромобиля

Хозяева таких машин смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2023 года в Казани в реестр парковочных разрешений внесли 94 электромобиля. Хозяева таких машин смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками города, исключая места для инвалидов.

Сделано это для того, чтобы стимулировать развитие электромобилей. Тем самым улучшить экологию и уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу. Сегодня в Казани зарегистрировано 346 электромобилей.

Внести свой электромобиль в реестр можно несколькими способами: лично или по почте обратиться в комитет по транспорту города, в МФЦ или на портале госуслуг Татарстана. Для этого водители должны предоставить заявление, паспорт гражданина России, свидетельство о регистрации и паспорт ТС, сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, ранее были названы сроки запуска российских электромобилей ATOM в серийное производство.

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