На ремонт дороги Набережные Челны - Сарманово выделили свыше 188 млн рублей

На дороге установят металлические барьеры, автобусные остановки и нанесут дорожную разметку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в рамках нацпроекта отремонтируют трассу Набережные Челны - Сарманово. Речь идет о четырех участках в Сармановском районе общей протяженностью свыше 6 километров. На эти работы из республиканского бюджета выделят более 188 миллионов рублей.

Сейчас уже завершены работы по фрезерованию покрытия дороги и устройству выравнивающего асфальтобетонного слоя. Отремонтировали также водопропускные трубы.

В дальнейшем дорогу покроют слоем щебеночно-мастичным асфальтобетоном на площади свыше 64 тысяч квадратных метров, а ее обочины укрепят щебнем. Здесь установят металлические барьеры, автобусные остановки и нанесут дорожную разметку, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Ранее стало известно, сколько средств выделят на ремонт дороги к танковому полигону в Казани.

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