В Альметьевске перевозчик выставил исполкому счет за льготников на 8,4 млн рублей

Перевозчик полагает, что недополучил деньги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта (АПОПАТ) обратилось в суд с иском к исполкому Альметьевского района и Миндортрансу РТ. Перевозчик требует компенсировать 8,4 миллиона рублей убытков за разницу между тарифами общего и льготного проездного билета.

Как указано в материалах дела, исполком перечислил субсидии АПОПАТ на возмещение недополученных расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. За 2020−2022-е администрация города перечислила 52,2 миллиона рубле. Перевозчик полагает, что недополучил деньги.

Суд иск не удовлетворил.

Ранее мы сообщали, что летом в Альметьевске проложат 8 километров велодорожек за 113 миллионов рублей.

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