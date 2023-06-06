В Татарстане чиновникам могут разрешить управлять коммерческими организациями

Пока госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, но только, если это не влечет конфликт интересов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане госслужащим могут разрешить участвовать в управлении коммерческими организациями. Соответствующие поправки к закону республики о государственной гражданской службе разработаны в Кабмине РТ.

На сегодняшний день в Татарстане госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, но только, если это не влечет конфликт интересов. Текстом документа предлагается дать право чиновникам на безвозмездной основе участвовать в управлении коммерческой организацией в качестве члена коллегиального органа. Уточняется, что речь идет лишь об организациях, более половиной акций которых владеют госкорпорации, госкомпании или публично-правовой компании.

Подобное исключение из запрета на управление коммерческими организациями работает на федеральном уровне, порядок участия чиновника в управлении компанией определен правительством РФ. Законопроектом предлагается отнести это полномочие к компетенции Кабмина республики.

Пока законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что в Госсовет Татарстана внесли проект о создании Конституционного совета республики.

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