Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика6 июня 2023 4:52

В Татарстане чиновникам могут разрешить управлять коммерческими организациями

Соответствующие поправки к закону разработаны в Кабмине РТ
Адам САГАЛ
Пока госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, но только, если это не влечет конфликт интересов

Пока госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, но только, если это не влечет конфликт интересов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане госслужащим могут разрешить участвовать в управлении коммерческими организациями. Соответствующие поправки к закону республики о государственной гражданской службе разработаны в Кабмине РТ.

На сегодняшний день в Татарстане госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, но только, если это не влечет конфликт интересов. Текстом документа предлагается дать право чиновникам на безвозмездной основе участвовать в управлении коммерческой организацией в качестве члена коллегиального органа. Уточняется, что речь идет лишь об организациях, более половиной акций которых владеют госкорпорации, госкомпании или публично-правовой компании.

Подобное исключение из запрета на управление коммерческими организациями работает на федеральном уровне, порядок участия чиновника в управлении компанией определен правительством РФ. Законопроектом предлагается отнести это полномочие к компетенции Кабмина республики.

Пока законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

Ранее мы сообщали, что в Госсовет Татарстана внесли проект о создании Конституционного совета республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram