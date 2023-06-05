Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2023 18:32

В Йошкар-Оле установили контейнер для сбора ненужной одежды и обуви

Вещи будут переданы многодетным семьям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Йошкар-Оле установили стационарный контейнер для сбора ненужной одежды и обуви. Вещи планируется передавать многодетным семьям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сообщается, что сдать можно чистую одежду и обувь для взрослых и детей. Принимается также ветошь – она пойдет на помощь в приюты для бездомных животных.

Контейнер расположен на втором этаже «Дома быта» на улице Комсомольской. Его установили активисты благотворительной организации «ПРОСТО».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram