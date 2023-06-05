В Йошкар-Оле установили контейнер для сбора ненужной одежды и обуви

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Йошкар-Оле установили стационарный контейнер для сбора ненужной одежды и обуви. Вещи планируется передавать многодетным семьям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сообщается, что сдать можно чистую одежду и обувь для взрослых и детей. Принимается также ветошь – она пойдет на помощь в приюты для бездомных животных.

Контейнер расположен на втором этаже «Дома быта» на улице Комсомольской. Его установили активисты благотворительной организации «ПРОСТО».

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