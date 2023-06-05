Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане осудят членов ОПГ «Бригада Джамая» за вымогательства и убийства, передает пресс-служба республиканской прокуратуры. Семерым жителям Казани в возрасте от 49 лет до 58 инкриминируется целый «букет» уголовного кодекса.

Преступления группировки «Бригада Джамая» были совершены в период с 1993 по 2015 годы. Среди них вымогательства, убийства, а также угрозы физической расправы. В скором времени уголовное дело в скором времени будет передано в Приволжский районный суд Казани.

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