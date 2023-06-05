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НовостиОбщество5 июня 2023 16:18

В Казани на пересечении улиц Декабристов и Гагарина изменили правила движения

Там отменили левый поворот
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

В Казани на пересечении улиц Декабристов и Гагарина изменили правила движения, рассказали в пресс-службе администрации столицы Татарстана. На перекрестке установили соответствующие дорожные знаки «Движение прямо и направо».

Такое решение было принято в Комитете по транспорту Казани согласно реализации мероприятий по устранению мест, характеризующихся высокой концентрацией ДТП. Поэтому на пересечении улиц Декабристов и Гагарина при движении со стороны Королева отменили левый поворот.

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