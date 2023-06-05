Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучший цветовод Йошкар-Олы получит грант 25 тысяч рублей. О приеме заявок на участие в конкурсах «Цветущий город» и «Зелёный город» объявила пресс-служба мэрии города. Заявки принимаются до 15 июня. Результаты конкурса будут известны в сентябре.

Свои творческие задумки местные цветоводы будут реализовывать во дворах домов и школ, а также на территориях организаций. Члены жюри при оценке проектов будут учитывать оригинальность, декоративность и размере цветника.

Авторы лучших цветников в каждой номинации получат по 25 тысяч рублей, занявшие второе место — по 20 тысяч рублей, а занявшие третье место — по 15 тысяч рублей.

В конкурсе на лучшее вертикальное озеленение «Зелёный город» победитель получит грант - 15 тысяч, за второе место - 12 тысяч, третье - 10 тысяч рублей. Средства можно будет направить на благоустройство территории, рассказали в мэрии Йошкар-Олы. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram