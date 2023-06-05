В Набережных Челнах пять человек пострадали в аварии с автобусом и отбойником

ФОТО: Госавтоинспекция Татарстана

Авария произошла в Набережных Челнах в понедельник, 5 июня, о чем сообщают местные соцсети. Рейсовый автобус, ехавший по маршруту №7, врезался в отбойник. В момент, когда случилось ДТП, он проезжал близ остановки «Колледж Васильева». По словам свидетелей случившегося, водитель микроавтобуса потерял управление во время обгона «КАМАЗа».

Так как авария произошла в вечерний «час пик», людей в маршрутке было немало — в это время они возвращались с работы. Первыми на помощь пассажирам пришли очевидцы аварии. Они помогали выбраться из автобуса, оказывали при необходимости первую помощь. Предварительно известно о пяти пострадавших. Подробности аварии уточняются.

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