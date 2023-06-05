ФОТО: kzn.ru

В школьных лагерях Казани этим летом ученикам предложат конструктор салатов, передает пресс-служба столицы Татарстана. Если опыт будет успешным, такое нововведение ждет республиканские общеобразовательные заведения в предстоящем учебном году.

Сообщается, что дети в качестве эксперимента будут сами собирать салаты из разного вида овощей. Компоненты для них будут меняться каждый день.

В целом во время каникул департамент обеспечивает двухразовым горячим питанием почти 17 тысяч детей в 128 общеобразовательных учреждениях. Стоимость меню на одного ребенка в день составляет 201 рубль 63 копейки, рассказывают в пресс0службе мэрии Казани. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram