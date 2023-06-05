ФОТО: Министерство по делам молодежи Татарстана

Сегодня, 5 июня, более 500 детей из Татарстана отправились в лагерь на Черное море, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства по делам молодежи.

Всего за лето на Черноморском побережье смогут отдохнуть около 5 тысяч детей. Для них подготовлены места в 4 лагерях. Организацией детского оздоровительного отдыха в Татарстане занимается республиканский центр «Черноморец».

По словам министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова, особое внимание в отдыхе детей на Черном море будет уделяться их безопасности. Доставка юных жителей республики до лагерей будет осуществляться централизовано специальными железнодорожными составами с организацией «зеленых коридоров» на вокзалах.

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