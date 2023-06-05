В Казани в новом учебном году число школьников вырастет на 8 тысяч

С 2009 года в Казани идет прирост населения за счет рождаемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом учебном году в Казани количество школьников вырастет на 8 тысяч. Об этом рассказал руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

- Число школьников непрерывно растет. Мы прогнозируем, что в этом учебном году будет еще больше на 8 тысяч, — заявил чиновник.

Ранее глава столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщал, что с 2009 года в Казани зафиксирован прирост населения за счет рождаемости.

Напомним, в Казани любимыми блюдами школьников стали картошка с курицей и шашлычки.

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