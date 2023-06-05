В Госсовет Татарстана внесли проект о создании Конституционного совета республики

Ближайшее заседание Госсовета Татарстана назначено на 8 июня. Фото: gossov.tatarstan.ru

Новый законопроект о создании Конституционного совета Татарстана внесли на рассмотрение в Госсовет республики. Он должен прийти на смену Конституционному суду региона, который был ликвидирован в соответствии с федеральным законодательством.

Новый совет, согласно проекту, должен стать госорганом республики и иметь статус юридического лица. Он будет по запросам заниматься вынесением заключений о соответствии местным законам, а также правовым актам, Конституциям России и Татарстана.

Совет будет состоять из трех человек, один из них со статусом председателя. Все его члены будут работать на профессиональной постоянной основе.

Напомним, полномочия судей в связи с ликвидацией Конституционного суда Татарстана прекратились 31 декабря прошлого года. При этом за всеми ними сохранили материальное и социальное обеспечение.

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