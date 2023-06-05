В Татарстане еще один рыбак сорвался с берега и утонул

Ночью родные обнаружили автомобиль пропавшего на берегу реки Фото: МЧС Татарстана

В спецслужбы рано утром 5 июня поступило сообщение о том, что накануне вечером перестал выходить на связь 71-летний мужчина, который этим же днем отправился на рыбалку под Лениногорск.

Ночью родные обнаружили автомобиль пропавшего на берегу реки у села Старая Письмянка. В понедельнике, 5 июня, в 10:05 спасатели достали тело рыбака с поверхности воды в трех метрах от берега.

Предполагается, что мужчина упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее мы сообщали, что похожий случай произошел 4 июня в Нижнекамском районе.

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