В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

На территории республики в отдельных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане из-за высокой пожарной опасности лесов объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

- В период с 6 по 12 июня на территории республики в отдельных районах сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность лесов, – указано в сообщение синоптиков.

Отметим, что с начала весны штормовое предупреждение продляют уже в седьмой раз.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на складе тортов произошел крупный пожар.

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