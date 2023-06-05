В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

На территории республики в отдельных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Татарстане из-за высокой пожарной опасности лесов объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
- В период с 6 по 12 июня на территории республики в отдельных районах сохранится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожарная опасность лесов, – указано в сообщение синоптиков.
Отметим, что с начала весны штормовое предупреждение продляют уже в седьмой раз.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане на складе тортов произошел крупный пожар.
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