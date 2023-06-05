В Чувашии в перевернутой иномарке заживо сгорел водитель

Машина полностью выгорела. Фото: ГИБДД Чувашии

В воскресенье, 4 июня, в 18.45 в Алатыре на улице 40 Лет Победы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Чери Тиго» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Иномарка перевернулась на крышу и вспыхнула. Водитель сгорел заживо.

- Было установлено, что погибший ранее привлекался к ответственности за пьяное вождение, - сообщает ГИБДД Чувашии.

Напомним, не так давно в республике на выезде из Канаша автомобиль «Фольксваген Пассат» врезался в стоящий на обочине ВАЗ- 2107. Иномарка после столкновения загорелась. Пострадали трое детей и один взрослый.

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