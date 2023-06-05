Глава Татарстана обсудил подготовку кадров с главой департамента Минобрнауки РФ

Во время визита в Казань представитель министерства также примет участие в научно-практическом семинаре. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования РФ Сергеем Пахомовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере подготовки кадров.

Во время визита в Казань представитель министерства также примет участие в научно-практическом семинаре, который посвящен развитию системы государственной научной аттестации. Мероприятие пройдет в Казанском государственном институте культуры.

Ранее мы сообщали, что в Буинске молодым педагогам вручили по 20 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram