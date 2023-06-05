В Казани трамвай №4 сошел с рельсов из-за их износа

О пострадавших ничего не сообщается. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В этот понедельник, 5 июня, в Казани трамвай №4 двигаясь в сторону 9-го микрорайона сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке улиц Зорге и Габишева. О пострадавших официально не сообщается.

- Сход произошел из-за износа пути, - заявили в МУП «Метроэлектротранс».

Там также отметили, что в настоящее время на аварийном участке работают сотрудники путевой службы наземного транспорта.

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