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НовостиПроисшествия5 июня 2023 9:51

В Казани трамвай №4 сошел с рельсов из-за их износа

Сейчас на аварийном участке работают сотрудники путевой службы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
О пострадавших ничего не сообщается. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

О пострадавших ничего не сообщается. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В этот понедельник, 5 июня, в Казани трамвай №4 двигаясь в сторону 9-го микрорайона сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке улиц Зорге и Габишева. О пострадавших официально не сообщается.

- Сход произошел из-за износа пути, - заявили в МУП «Метроэлектротранс».

Там также отметили, что в настоящее время на аварийном участке работают сотрудники путевой службы наземного транспорта.

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